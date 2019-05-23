Ярославль, 23 мая, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» произвел обмен с ХК «Сочи», вернув в состав нападающего Александра Полунина. О переходе корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ХК «Локомотив». Взамен ХК «Сочи» получил права на чешского голкипера Даниэля Владаржа, который сейчас выступает в Американской хоккейной лиге. 21-летний Александр Полунин является воспитанником школы «Локомотива». Будучи игроком ярославского «Локо», он дважды выигрывал Кубок Харламова. Вместе с основным составом «Локомотива» доходил до финала конференции Кубка Гагарина. В июне 2018 года Александр Полунин был обменян в ХК «Сочи». Всего в Континентальной хоккейной лиге нападающий провел 188 матчей, в которых забил 26 голов и набрал 56 очков. Как игрок молодежной сборной России, Полунин был обладателем серебряных и бронзовых медалей молодежного чемпионата мира по хоккею.