Кошице, Словакия, 23 мая, 2019, 16:01 — ИА Регнум. 21 мая в рамках заключительного матча группового этапа чемпионата мира в Словакии сборная Канады, благодаря «сухой» победе над США, завоевала первую строчку турнирной таблицы группы А, что помогло им определить легкого соперника в плей-офф. Встреча прошла в небольшом словацком городке Кошице на пятитысячном стадионе «Стил-Арена».

Шайба

Канадцы показали хороший хоккей в матче со «звездно-полосатыми», показав свою готовность к играм плей-офф, которые должны стартовать уже в этот четверг. Напомним, что ранее канадцев часто упрекали за неудачную игру на старте, а многие журналисты и вовсе утверждали, что для россиян победа над канадцами в этом году, в случае их матча, будет легкой и бояться «кленовых листьев» на этот раз не стоит. В начале группового этапа турнира канадцам пришлось нелегко, непредсказуемые финны и словаки заставили Канаду пересмотреть свой подход к игре. Поэтому предсказания большинства экспертов на данный момент кажутся ложными — канадцы здорово прибавили и этот факт нельзя отменить. С каждым матчем темп хоккея, исполняемого многократными чемпионами мира, становился всё быстрее и быстрее. И как раз к седьмому матчу сборная, носящая имя таких великих игроков, как Уэйн Гретцки и Марио Лемье, обрела свою лучшую игру, переиграв американцев.

В первом периоде канадцы вспомнили успех предыдущих игр, исполнив тот же темп игры, который позволил им отметиться дважды. Сперва Пьер-Люк Дюбуа открыл счёт уже на второй минуте матча, когда сонные защитники американцев упустили его на «пятаке» — 1:0. Позднее на девятой минуте встречи Кайл Тюррис замкнул классическую комбинацию с передачи Манты — 2:0. Голевая засуха продержалась до 35-й минуты, когда Маккэнн установил итоговый счёт встречи, отметившись изумительным броском в верхний ближний угол — 3:0.

В заключительном периоде американцы закономерно усилили своё влияние на чужой половине льда, но прошить канадского голкипера Мэтта Мюррея «звездно-полосатым» не удалось.

Таким образом, сборная Канады, помимо победы в одном из главных хоккейных дерби, добыла первую строчку в группе А, заполучив в противники в четвертьфинале Швейцарию, игра с которой состоится в 17:15 по московскому времени в четверг 23 мая.