Чувашия, 19 июля, 2001, 17:00 — ИА Регнум. В поселке Вурнары с 14-тысячным населением будет построена новая церковь. Фундамент нового храма заложен. Силами прихожан и пожертвований начали поднимать стены. Для решения вопросов связанных со строительством создан координационный совет, который возглавил заместитель главы администрации Вурнарского района Иванов.

На последнем заседании совета было решено обратиться к населению с просьбой об оказании помощи. Первый взнос был сделан главой администрации Вурнарского района в сумме одной тысячи рублей.

Сбор денег продолжается: помогают стройматериалами, а ОАО "Вурнарский завод смесевых препаратов" выделяет рабочих, и оказал материальную помощь на 150 тыс. рублей.