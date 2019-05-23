Бразилиа, 23 мая, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Бразильская косметическая компания Natura объявила о покупке американской компании Avon. Таким образом, Natura&Co становится четвертой из крупнейших в мире групп компаний в этой сфере, пишет газета Clarin 23 мая.

Косметика

Покупка произойдет путем обмена акций. С приобретением Avon годовой оборот Natura &Co превысит $10 млрд, а более 100 тыс. ее сотрудников будут присутствовать в более чем сотне стран мира. Обе компании придерживаются стратегии прямых продаж.

Ранее Natura приобрела британский бренд The Body Shop и австралийский Aesop. В этом году бразильской компании исполнится 50 лет, в то время как Avon присутствует на рынке уже 130 лет.