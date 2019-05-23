Москва, 23 мая, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Принципиально иные подходы к сбору статистики нужны в России. Необходимо задействовать передовые технологии и охватить в том числе цифровую экономику, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев 23 мая в своем выступлении на коллегии Минэкономразвития РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он отметил, что без качественных статистических данных нельзя оценить экономическое развитие страны в целом и ход реализации национальных проектов в частности. Современные технологии дают в этой сфере более надежный и оперативный результат.

Медведев призвал расширить статистический охват и традиционной экономики, и новых её сегментов, таких как цифровая экономика. Сделать это нужно в самое ближайшее время, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Росстата Павел Малков рассказал о новых формах работы с данными, например о переводе большей части отчётности предприятий в электронную форму. Ведомство также намерено углубить сотрудничество с налоговой службой.

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