Москва, 23 мая, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Снижение продаж на российском авторынке будет продолжаться, заявили автомобильные дилеры и эксперты, опрошенные статистическим агентством «Автостат».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

По оценке гендиректора ГК «АвтоСпецЦентр» Дениса Петрунина, отечественный авторынок в 2019 году останется на уровне 2018 года и даже может сократиться на 5−6%.

«Роста рынка мы пока не ожидаем, поскольку в стране сейчас нет глобальных программ, которые могли бы стимулировать спрос, таких как ЧМ по футболу, Олимпийские игры и пр.», — сказал он.

Петрунин добавил, что положительные сдвиги могут быть только осенью 2019 года. Однако резкого восстановления спроса ожидать не стоит

Директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников также считает, что положительную динамику на авторынке России стоит ждать не раньше осени.

«Ключевое значение для динамики продаж отдельных брендов и для рынка в целом будет иметь, во-первых, то, какие меры стимулирования покупательской активности сможет предложить правительство и, во-вторых, готовы ли будут автопроизводители запустить специальные акции для поддержки спроса на свои автомобили», — заявил Мирошников.

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