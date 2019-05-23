Санкт-Петербург, 23 мая, 2019, 15:14 — ИА Регнум. 20 мая в Японии прошёл Чемпионат мира по пауэрлифтингу среди спортсменов без физических ограничений. Петербургская спортсменка с поражением опорно-двигательного аппарата Марина Бекетова выступила в своей весовой категории (до 52 кг), заняв четвертое место.

БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» Марина Бекетова

«Отбор и судейство на общих основаниях, — комментирует старший тренер Сборной Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу спортсменов с ПОДА Денис Лещев. — Решили принять участие для нового опыта: необычные условия, новизна, дополнительный старт. И, конечно, для того, чтобы доказать, что паралимпийцы не слабее».

БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» Марина Бекетова

Марина Бекетова — многократная рекордсменка России по пара-пауэрлифтингу (жим штанги среди лиц с ПОДА), была одним из двух спортсменов с инвалидностью на этом Чемпионате. Как сообщает БФ «Точка опоры», Марина показала четвертый результат, отжав штангу весом 95 кг. Призовые места распределились следующим образом: 1 — спортсменка из Швеции, 2 — представительница Украины, 3 — участница из Канады.

«Первый раз выступала на Чемпионате мира среди здоровых, мы отработали все ровно и заняли достойное место. Расслабляться не стоит, впереди главный старт — Чемпионат Мира в Астане (паралимпийский). Спасибо всем, кто поддерживает и восстанавливает меня для дальнейших стартов», — поделилась Марина Бекетова.

В ноябре 2018 года Марина Бекетова стала Чемпионкой России по пауэрлифтингу (жим штанги) и вошла в состав сборной России среди атлетов без физических ограничений. В 4 года Марина Бекетова перенесла полиомиелит, в результате чего получила поражение опорно-двигательного аппарата. Но она никогда не сдавалась. В 2012 году начала заниматься спортом. Сегодня она многократная победительница и рекордсменка всероссийских соревнований, призер международных турниров по пауэрлифтингу (жим штанги) среди лиц с ПОДА, а также чемпионка среди спортсменов без физических особенностей.