Горно-Алтайск, 24 мая, 2019, 09:38 — ИА Регнум. ГУ МЧС по Республике Алтай известило о разрушениях, которые паводковые воды нанесли региону по состоянию на 23 мая 2019 года. Согласно официальной информации спасателей, из-за обильных продолжительных осадков, выпавших на территории республики с 21 мая, рост уровней воды на реках привёл к осложнению паводковой обстановки в шести районах республики.

ГУ МЧС по Республике Алтай Паводок в Горном Алтае, подмытая рекой дорога

Так, в Усть-Канский районе произошло повреждения автомобильного моста: транспортное сообщение нарушено с двумя населенными пунктами — Талица и Санаровка, имеется пешеходное сообщение. В с. Каракокша (Чуйский район) частично была размыта дамба длинной 30 метров, восстановлена. В Хабаровском сельском поселении (Онгудайский район), из-за превышения уровня воды в реке Малый Ильгумень тоже частично разрушен автомобильный мост.

ГУ МЧС по Республике Алтай Алтай. горные реки вышли из берегов из-за сильных осадков

«Проезда нет, отрезанным от транспортного сообщения остается часть села в которой расположены 20 домов, проживают 36 человек. Имеются два пешеходных моста. Работы будут проводиться после понижения уровня воды», — отмечают спасатели.

Также известно о подмыве полотна на 651 км федеральной автодороги Р-256 в районе н.п. Хабаровка. Но силами спасателей там уже отсыпано 270 тонн бута, 420 тонн песчано-гравийной смеси, а вода отведена в русло реки.

В Каракольское сельское поселении существовала угроза размыва полотна автодороги местного значения «Каракол-Кулада» возле н.п. Бичикту Боом. Для стабилизации обстановки была сооружена отводная канава длинной 200 метров и река вошла в русло.

ГУ МЧС по Республике Алтай Алтай. горные реки вышли из берегов из-за сильных осадков

В селе Курота случился перелив через мост на реке Урсул на стоянку Сатанай, имеется две объездных дроги.

В районе Купчегенского сельского поселения произошёл размыв подъездного пути к автомобильному мосту на автодороге местного значения М. Яломан — Б. Яломан. Из-за перекрытия движения отрезанным оказался посёлок Большой Яломан, в котором проживают 190 человек.

«По состоянию на 23 мая администрацией МО запланирована доставка продуктов питания автомобильным транспортом, по объездной лесной дороге до половины пути, после чего местным населением на лошадях, по горной тропе продукты будут доставлены в населенный пункт Большой Яломан из расчета на пять суток», — отмечают спасатели.

Одновременно трактористы Онгудайского ДРСУ производят расчистку объездной дороги через горную местность, протяженностью 12 километров.

В Усть-Коксинском районе, где пострадала автодорога Мульта — Замульта, после отсыпки подъездного пути движение восстановлено. Аналогичные действия помогли восстановить движение на автодороге Усть-Кокса — Мараловодка.

Сложнее складывается обстановка на автодороге Соузар — Банное, где перелив воды через дорожное полотно составил около 100 метров.

«Проезда нет. Работы будут проводится после понижения уровня воды. Необходимый запас продуктов питания, медикаментов, ГСМ имеется», — отметили в МЧС.

В таком же закрытом состоянии из-за перелива водынаходятся сейчас автодорога Кайтанак — Саксабай и автодорога Октябрьское — Мульта.

Как уже сообщало ИА REGNUM, паводковая обстановка осложнилась и в соседнем Алтайском крае. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, в ближайшие сутки — двое подъём уровней воды в реке Катунь продолжится и превышение опасной отметки (530 см) возможно у села Сростки.