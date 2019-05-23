Москва, 23 мая, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Ничего странного в том, что главный специалист по эпидемиологии Минздрава России призывает всех прививаться, и даже при бракосочетаниях. Нет — это его сфера ответственности, это его работа, эта тема находится в пределах его компетенции, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

Ровно с таким же успехом инженер по технике безопасности должен настаивать, чтобы все на стройке ходили в касках, электрик обязан убеждать людей не хватать руками оголенные концы проводов из-за чего между ног может возникнуть шаговое напряжение, а инспектор ГИБДД настаивать на соблюдении скоростного режима.

«Что касается необходимости прививаться именно при вступлении в брак, то если речь идет о препаратах, повышающих стрессоустойчивость, данная мера может оказаться совсем нелишней. Особенно для тех, кто женится впервые и плохо себе представляет, что ждет его впереди», — с долей иронии пояснил эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, главный внештатный специалист по эпидемиологии Минздрава РФ Николай Брико призвал сделать вакцинацию «элементом общей культуры человека». В качестве одной из таких мер он предложил делать при заключении брака прививки.

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