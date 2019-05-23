Москва, 23 мая, 2019, 14:29 — ИА Регнум. 29 мая в 12:00 в пресс-центре REGNUM состоится двадцать третье заседание Экспертного клуба «Регион».

Mos.ru Московская городская дума

Тема заседания: Выборы Московской городской думы: основные игроки накануне старта кампании.

Вопросы для обсуждения:

Модель «только одномандатные округа»: как это работает в Москве. Итоги предварительного голосования «Единой России»: пул кандидатов в лояльном власти поле. Самовыдвиженцы и общественные деятели в кампании — о чем свидетельствует этот тренд? Региональная дифференциация электоральной стратегии «Единой России».

Экспертный клуб «Регион» — дискуссионная площадка, на которой обсуждаются проблемы российских регионов и региональной политики.

Клуб создан в январе 2016 года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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