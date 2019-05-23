Оренбург, 23 мая, 2019, 14:17 — ИА Регнум. Орский мясокомбинат, расположенный в Оренбургской области, намерен расширить ассортимент и объем продукции на экспорт. Все условия для этого на предприятии имеются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

FOX FOX Орский мясокомбинат

Сегодня Орский мясокомбинат производит мясные консервы премиального качества и полуфабрикаты (пельмени, котлеты, шашлык, зразы, шпикачки). Орская тушенка — традиционный продукт консервного производства, ее знают не только на территории России, но и далеко за ее пределами.

Предприятие постоянно внедряет новые технологии. В настоящее время проводится модернизация основных средств. Проведён капитальный ремонт цеха мучных полуфабрикатов, закуплено и установлено новое оборудование для машинной лепки пельменей и вареников. Проведены ремонтные работы и обновлено оборудование лаборатории, улучшены условия труда работников, открыта новая столовая для работников комбината. На предприятии сегодня трудятся более 300 человек.

Вся продукция Орского мясокомбината проходит жесткий контроль на каждом этапе производства. На комбинате разработана и внедрена система качества ИСО с элементами ХАССП.

Консервная продукция реализуется в регионах Северного Урала, Сибири, Дальнего Востока, ее можно найти на прилавках сетевых и розничных магазинов. Полуфабрикаты реализуются через сеть собственных магазинов предприятия.

С 2016 года консервная продукция экспортируется в Западно-Казахстанскую область (Казахстан). Поставка продукции на экспорт в 2018 году составила 10 тонн. В 2019 году рынок сбыта расширился, продукцию начали экспортировать в Актюбинскую область Казахстана.

«Продукция Орского мясокомбината давно зарекомендовала себя как одна из лучших. Ее охотно приобретают и в России, и в Казахстане. Поскольку мощности предприятия позволяют увеличить выпуск полуфабрикатов, консервов, пришло время заявить о себе и в других странах. Это будет вкладом Оренбуржья в реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт», — сказал и. о. заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Валерий Новоженин.