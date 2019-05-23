Иокогама, Япония, 23 мая, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Тестовый запуск товарных поставок из Японии в страны Европы по морю и Транссибирской железнодорожной магистрали состоялся 23 мая в японском порту Иокогама. Благодаря Транссибу доставка грузов сократится до 20−25 дней, заявил на церемонии заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев.

Алексей Задонский Транссиб возле Байкала

По словам замминистра, маршрут укрепит экономические отношения Москвы и Токио и позволит нарастить объем транзитных грузоперевозок из Японии в Европу через территоию РФ.

«Данный маршрут является наиболее экономически эффективным и сокращает доставку грузов до 20−25 дней», — приводит слова Токарева ТАСС.

Товары будут отправляться из Японии во Владивостокский морской торговый порт, затем Транссибом до Бреста и далее в европейские страны. Доставка займет не менее 19 суток, так, тестовый контейнер из Иокогамы прибудет в польский Вроцлав в середине июня. Морской путь через Суэцкий канал совершается примерно за 45 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года начались поставки товаров из Японии в Россию по Транссибу.

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