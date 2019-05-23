Москва, 23 мая, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Призывы главы военного комитета НАТО Стюарта Пича к российским войскам покинуть Крым только на первый взгляд могут показаться неадекватными. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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«На самом деле подобные высказывания отражают общий антироссийский курс альянса и служат оправданием для усиления его активности на южных рубежах России», — полагает Слуцкий.

Ни США, ни Евросоюз, ни НАТО не могут навязывать свою волю крымскому народу и дезавуировать итоги референдума о воссоединении с РФ, подчеркнул парламентарий.

«Крым пять лет назад добровольно и абсолютно легитимно вошел в состав РФ. Вопрос принадлежности полуострова для России закрыт. Это наша земля, и мы будем ее защищать. Средств и сил для этого хватит», — заверил он.

Призывы из НАТО России покинуть Крым могут восприниматься Москвой как угроза, считает член Совфеда Франц Клинцевич.