Москва, 23 мая, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Закон о новых правила прохождения техосмотра позволит снизить число ДТП на дорогах России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Двигатель

«Усиленный контроль за техосмотром позволит сократить количество ДТП, причиной которых становятся неисправные автомобили. Это сбережет многие жизни», — уверен Володин.

Отметим, что законом техосмотр фактически передается страховым компаниям. Так, аккредитацией операторов техосмотра будут заниматься страховщики. Профессиональное объединение страховщиков также будет вести реестр операторов технического осмотра.

Нормы распространяются и на автобусы.

«За последние несколько лет в нашей стране случались страшные аварии с участием автобусов, по причине их технической непригодности», — напомнил он.

Спикер Госдумы также полагает, что «реализация закона поможет минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт и снизить коррупционную составляющую этого процесса».

Госдума в третьем чтении приняла закон, вводящий фотофиксацию техосмотра. Также предполагается оформление диагностической карты в виде электронного документа и ее подписание усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта.

«Реализация этой инициативы — хороший пример использования цифровых технологий на благо граждан», — заявил Володин.