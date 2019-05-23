Москва, 23 мая, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Закон о нулевой ставке налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги и организацию внутренних авиаперевозок между регионами РФ Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Салон самолета

Нововведение коснется услуг, касающихся организации авиаперелетов между городами РФ напрямую, минуя транспортный узел Москвы. Сегодня подобные услуги облагаются НДС по ставки 10%, но на полеты в Крым, Севастополь и Калининград до 2025 года действует льготная нулевая ставка НДС.

Теперь услуги по осуществлению авиаперевозок пассажиров и багажа между городами в облет Москвы также будет облагаться по льготной нулевой ставке НДС. Причем такие правила установлены бессрочно.

Однако авиарейсы в Москву и услуги по их организации и дальше будут облагаться по ставке НДС в 10%. За счет таких правил закон простимулирует развитие прямого межрегионального авиасообщения, уверены в правительстве.