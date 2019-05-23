Санкт-Петербург, 23 мая, 2019, 13:37 — ИА Регнум. При участии судебных приставов Санкт-Петербурга в мае 2019 года в пользу строителей шести организаций, подрядчиков ОАО «Метрострой», взыскано более 81 млн рублей. Об этом сообщили 23 мая в Управлении ФССП по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочий

Денежные средства для выплаты долгов по зарплате списаны с расчетных счетов по решениям комиссий по трудовым спорам.

В частности, с ЗАО «Тоннельный отряд-3» взысканы задолженности по заработной плате за март 2019 года на сумму более 11 млн рублей в пользу 391 наёмного работника. Более 6 млнн рублей взысканы для 150 работников ООО «Метроподземстрой», более 12 млн рублей взыскано с ЗАО «СМУ-9 Метрострой», более 10 млн рублей — с ЗАО «СМУ-11 Метрострой».

Еще 19 млн рублей при помощи судебных приставов взысканы с ЗАО «Управление №10 Метрострой», около 22 млн рублей взыскано и распределено между работниками ЗАО «Управление — 15 Метрострой».

Как сообщало ИА REGNUM, долги «Метростроя» на несколько месяцев оставили без зарплат сотрудников подрядных СМУ, которые непосредственно ведут проходку тоннелей и строительство станций. Ранее петербургский омбудсмен Александр Шишлов признал, что проблема невыплат зарплаты петербургским метростроевцам до сих пор остается актуальной.