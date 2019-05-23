Москва, 23 мая, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Закон, устанавливающий государственное регулирование цен на жизненно важные лекарственные препараты, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Таблетки

Речь идет о ценах на 735 наименований лекарств, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Это, в частности, препараты для оказания помощи при сердечно-сосудистой, онкологической, при иммунологической и других патологиях. Стоимость таких лекарств будет контролироваться со стороны государства. Методику, по которой власти будут определять стоимость лекарств, а также срок действия такой цены, разработает правительство РФ. При этом Федеральная антимонопольная служба займется контролем ценообразования стоимости таких препаратов.

При этом речь идет не столько о понижении стоимости таких препаратов, сколько о ее планомерном росте. Так, производитель лекарств может до 1 октября обратиться к правительству с заявлением о повышении цены на лекарство. Повысить стоимость можно будет только один раз в год.

Изначально авторы инициативы предполагали, что снижаться стоимость лекарств будет также один раз в год. Однако ко второму чтению профильный комитет Госдумы прописал, что цена на лекарства может снижаться по поданным заявлениям в референтных странах по мере возникновения соответствующих причин. Другими словами, цена на препарат может снизиться в валюте ее страны-производителя — в таком случае правительство может следить за ценообразованием и снижать цену на лекарства. Как отмечали ранее депутаты, чаще всего цена на лекарства меняется один раз в три-пять лет.