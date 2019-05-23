Москва, 23 мая, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Студия «Союзмультфильм» положительно отнеслась к инициативе сыктывкарского художника нарисовать героев популярного сериала «Игра престолов» в образах персонажей советских мультфильмов. О реакции представителей отечественной мультипликации написало издание «Говорит Москва».

Личная страница автора во «ВКонтакте» Джоффри и Тирион от художника Прокопия Уляшова

Анна Усачёва, PR-директор «Союзмультфильма», прокомментировала творчество поклонников, отметив, что студии понравился получившийся «кроссовер». Она назвала работу талантливой: по ее мнению, такое внимание со стороны художников к героям доказывает, что персонажи мультфильмов все ещё живут в сознании и сердцах людей.

Ранее интернет-пользователи высоко оценили рисунки, созданные Прокопием Уляшовым. Художник наложил атрибуты и образы персонажей «Игры престолов» на личности хорошо известных публике мультгероев: так Волк из «Ну, погоди!» стал «Псом» Сандором Клиганом, а Заяц — его напарницей Арьей Старк. Отличающийся легкомыслием юный король Джоффри Баратеон оказался копией Малыша из сказки «Малыш и Карлсон», а сам любитель летать по крышам был нарисован в качестве Тириона Ланнистера, дяди Джоффри. Пухлый и приземистый Винни-Пух стал братом Ночного дозора Сэмвеллом Тарли, а Пяточок — бастардом Джоном Сноу.

Личная страница автора во «ВКонтакте» Пес и Арья Старк от художника Прокопия Уляшова

Дейенерис Таргариен превратили в Чебурашку, поскольку ее род тоже был уникальным, а сама девушка не имела друзей. В то же время ее дракон Дрогон превратился в крокодила Гену, как единственный верный соратник наследницы династии. Изображения художник разместил на своих страницах в социальных сетях, пообещав публике придумать новые сравнения в ближайшем будущем.

Фэнтези-сериал «Игра престолов» закончился в ночь с 19 на 20 мая: финальный эпизод саги вызвал переполох среди публики и множество негативных реакций. Телеканал HBO готовит несколько приквелов по вселенной, созданной писателем Джорджем Мартином.

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