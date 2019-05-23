Киев, 23 мая, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Для Украины силовой вариант является лучшим путём решения конфликта на Донбассе. Об этом 23 мая заявил на пресс-конференции в Киеве первый президент Украины Леонид Кравчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Наилучший путь, если есть сила, освободить территорию, и на этом всё закончится. У нас силы такой пока еще нет. Значит, мы должны действовать дипломатично, политическим путем», — советует Кравчук.

По его словам, для решения конфликта Киеву нужно учитывать позиции разных сил: России, Европы, США, а также Донецка и Луганска.

«Совсем игнорировать их невозможно. Их нужно как-то учитывать, потому что они всегда будут оказывать сопротивление… Каждый имеет свою позицию, как это согласовать, как это учесть?» — добавил Кравчук.

Он советует проводить реинтеграцию Донбасса «постепенно».

"В первую очередь нужно полностью освободить пленных. Так предложил президент, я так предлагал два-три года назад. Второе — диалог. Третье — прекращение огня. Четвертое — урегулирование ситуации на Донбассе. Потом — урегулирование ситуации в Крыму. Такими вижу реальные шаги… Нужно параллельно начинать обмен пленными «всех на всех» и диалог», — сказал Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая президент Зеленский заявил, что «готов на всё» ради достижения мира на Донбассе.

«Меня часто спрашивали: «На что вы готовы ради прекращения огня?». Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? На что? Могу заверить, что для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на всё… Не теряя наши территории. Никогда… Я точно не боюсь принимать сложные решения, терять свою популярность, свои рейтинги. И если будет нужно, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир», — заверил Зеленский.

Он также пообещал бороться за сознание украинцев в Донбассе и Крыму.

«Невозможно потерять то, что и так наше по праву. И Крым, и Донбасс — это украинская земля, где мы потеряли не только территории, мы потеряли самое главное — людей… Сегодня мы просто должны, я уверен, они нас слышат, — возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власти не сделала ничего, чтоб они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши, они украинцы», — напомнил президент.