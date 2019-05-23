Омск, 23 мая, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Необычную акцию провели в Омске активисты общественной организации «Гражданский патруль». Ссылаясь на сюжет фильма ужасов «Оно», снятого по одноименной книге Стивена Кинга, они привязали к решёткам канализации красные воздушные шары и положили рядом бумажные кораблики.

Скриншот со страницы группы «Гражданский патруль». Vk.com Акция общественников в Омске, отсылающая к сюжету фильма ужасов

Своими действиями активисты попытались привлечь внимание общественности и администрации города к аварийным ливнёвкам в Омске, говорится в сообщении «Гражданского патруля» в соцсети «ВКонтакте».

"Состояние ливневой канализации в городе находится в таком ужасном состоянии, что в ней вполне мог обитать самый главный монстр «короля ужасов» Стивена Кинга», — отмечают общественники.

По сюжету фильма, клоун-убийца Пеннивайз поджидал своих жертв, прячась в канализационных стоках.

Активист «Гражданского патруля» в Омске Сергей Михайлов подчеркнул, что организация неоднократно пыталась обратить внимание городской администрации на состояние ливневой канализации, но получала «лишь формальные отписки».

«В городе огромная часть люков или открыта, или закрыта какими-то шаткими реечками, бетонными блоками, забита мусором, ветками. Подобные провалы представляют серьёзную опасность для автомобилистов, которые могут въехать туда колесом, для прохожих, которые могут провалиться вниз и травмировать себя», — резюмировал Михайлов.

В «Гражданском патруле» заявили, что вновь обратились в городскую администрацию с жалобой на состояние ливневой канализации в городе, а также в прокуратуру Омска с жалобой на «бездействие администрации по факту устранения недочётов».

Напомним, по состоянию на сентябрь 2018 года в Омске на балансе городских властей значилось 209 объектов ливневой канализации общей протяжённостью 174 км. Из них 138,6 км приходилось на ливневые коллекторы, 35,4 км водоотводных канав и лотков. Также по всему городу распределено 3,3 тыс. дождеприемных колодцев. Как передавал портал «Город55», заиленность (забитость) ливнёвки составляет от 60 до 80%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в России премьера фильма ужасов «Оно» состоялась 7 сентября 2017 года, бюджет картины составил $ 35 млн. Фильм рассказывает о противостоянии группы детей потустороннему злу, являющемуся в наш мир в образе злобного клоуна Пеннивайза.

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