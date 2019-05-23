Калуга, 23 мая, 2019, 12:55 — ИА Регнум. Фотографии грунтовой дороги, устланной коврами, появились в группе «Калуга Жесть» социальной сети «ВКонтакте». Как сообщает 23 мая корреспондент ИА REGNUM, столь необычным способом «отремонтировав» полностью разбитую дорогу к дачам в районе федеральной автотрассы М3 «Украина» и Росва-Юхнов, калужане пытаются привлечь к проблеме внимание властей.

Скриншот страницы «Калуга Жесть» в vk Ковры на дороге

Впрочем, «злые языки» в социальных сетях шутят, что ковры на разбитой дороге специально выложили к приезду губернатора Анатолия Артамонова.

По информации местных СМИ, Калуга — уже далеко не первый российский город, где жители самостоятельно «ремонтируют» разбитые дороги. Так, ямы на дорогах уже покрывали коврами в Воронеже, Омске и в других городах страны.

Напомним, в отчете о деятельности правительства Калужской области в 2018 году губернатор Анатолий Артамонов рассказал депутатам законодательного собрания региона о том, что на развитие дорожной сети Калужской области в 2018 году было выделено 7,2 млрд рублей, в том числе 3,9 млрд рублей — из средств регионального дорожного фонда.

По словам калужского губернатора, нормативным требованиям соответствует 50,5% общей протяжённости опорной дорожной сети. За год отремонтировано 65 километров дорог областного и 121 километр дорог местного значения практически во всех районах области. Кроме того, за последние шесть лет вновь построено и реконструировано 126 километров региональных и местных дорог. В 2019 году в составе агломерации будет отремонтировано 142 километра автомобильных дорог.

В ближайшие шесть лет из федерального бюджета в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Калужской области планируется выделить 3,4 млрд рублей на развитие дорожной сети и повышение безопасности движения. К концу 2024 года в соответствие с нормативными требованиями будет приведено 52,1% региональных дорог, а в пределах Калужской агломерации, куда входят города Калуга и Обнинск, Бабынинский, Дзержинский Малоярославецкий, Перемышльский и Ферзиковский районы, эта доля вырастет с 49 до 85%.