Санкт-Петербург, 23 мая, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Петербургское отделение «Волонтёров Победы» — крупнейшей добровольческой организации России — надеется на участие Александра Беглова в выборах губернатора Санкт-Петербурга. С призывом к Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборы члены организации обратились на официальной странице «Волонтёров Победы. Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Александр Беглов

Участники добровольческого движения отмечают изменения, которые уже происходят в Санкт-Петербурге, и новые проекты, о реализации которых объявил врио губернатора. В частности — строительство «Арт-парка» вместо Судебного квартала на набережной Невы. «Петербуржцы уже сейчас уверены, что парк превзойдет московское Зарядье. В данный момент ведется масштабная работа по сбору идей и предложений от жителей Северной столицы», — говорится в сообщении.

Важными питерские «Волонтёры Победы» назвали решения Беглова оставить на своём месте Музей обороны и блокада Ленинграда, на чём настаивали сами жители, и вести бесплатный проезд в электричках для пенсионеров и льготников.

«И, конечно, как молодое поколение мы не могли не отметить создание конвейера социальных проектов и обновление кадрового состава, — пишут «Волонтёры Победы». — Уже сейчас Комитет по молодежной политике реализует программу поддержки новых инициатив. Это уникальный шанс для каждого, кто готов развивать свой потенциал и делать жизнь Северной столицы лучше».

«Мы надеемся, что Александр Дмитриевич объявит о своём участии в предстоящих выборах губернатора Санкт-Петербурга», — заявили «Волонтёры Победы».

Как сообщало ИА REGNUM, с просьбой к Александру Беглову выдвинуть свою кандидатуру на выборы ранее обратилась Общественная палата Санкт-Петербурга. «Самое главное для нас — это то, что всю свою работу Александр Беглов строит, опираясь на мнение и оценки горожан», — отмечается в заявлении палаты.