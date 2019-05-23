Москва, 23 мая, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Большой объём международных резервов России в виде иностранных валют и ценных бумаг следует воспринимать как отрицательный фактор, мешающий развитию экономики страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил доктор экономических наук Валентин Катасонов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Ранее Центральный банк РФ опубликовал сведения о соотношении международных резервов к внутреннему валовому продукту (ВВП) 70 стран. Россия в этом перечне заняла 13 место, показав лучшие показатели среди ведущих экономик мира. Так, объём накопленных на 1 января 2019 года резервов РФ составляет 28% от размера ВВП страны в 2018 году. При этом за год Россия поднялась на три строчки в рейтинге.

Экономист считает, что высокие показатели России по уровню накоплений следует воспринимать как отрицательное явление.

«Это признак того, что Центральный банк работает не на российскую экономику, а на экономику тех стран, валюты которых аккумулирует в своих резервах. Это позор, это преступление. Посмотрите на баланс Центрального банка, какую долю в активах ЦБ занимают валютные резервы, — примерно две трети, а одна треть — это золото, это ещё оправдано. Доля кредитов российской экономики составляет несколько процентов. Это же позор — Центральный банк создаётся, чтобы работать на свою экономику, а мы закупаем иностранные займы. Мы финансируем экономики других стран. Мы фактически покупаем верёвку, на которой нас хотят повесить», — заявил Катасонов.

Экономист отметил, что вместо постоянного накопления резервов средства, которые идут на эти цели, лучше было бы пустить на развитие российской экономики. В качестве примера он привёл индустриализацию СССР.

«Когда проводили индустриализацию в 30-е годы, у нас не было никаких резервов, но не было и долгов. А у нас (в современной России, — прим. ИА REGNUM ) и огромные резервы, но при этом огромные долги. Это признак колониальной зависимости страны. 80 лет назад у нас были гигантские валютные затраты, но мы покупали не иностранные облигации, а оборудование, новые танки, и за счёт этого выиграли Великую Отечественную войну», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по соотношению международных резервов к ВВП Россия обошла и США, и Китай.