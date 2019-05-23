Москва, 23 мая, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Французский автопроизводитель Renault представит новый кроссовер Arkana 23 мая в Москве на специальном мероприятии. Об этом сообщается на портале SpeedMe.

Rtds.ru Renault Arkana

Ранее машина была показана в августе 2018 года на Московском международном автомобильном салоне. Однако тогда о новинке практически ничего не рассказали. Сведения о силовых агрегатах и комплектациях появились позже.

Как сообщало ИА REGNUM, Renault Arkana будет производиться с 1,6-литровым двигателем H4M на 114 л. с. и турбированным мотором TCe мощностью 150 л. с. на 1,3 литра. Они будут агрегатироваться с 5-скоростной либо с 6-скоростной механической коробкой передач. Также будет доступна модель с вариатором. Привод у автомобиля будет как с формулой 4×4, так и передний.

Кроме того, новинку оснастят модернизированным рулевым механизмом с электроусилителем. Дорожный просвет у машины — 205 мм.

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