Эр-Рияд, 23 мая, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Посол Узбекистана в Саудовской Аравии Улугбек Максудов провел встречу президентом Группы Исламского банка развития (ИБР) Бандаром Хаджаром, в ходе которой стороны обсудили состояние и перспективы развития отношений, сообщает МИД Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

В ходе разговора отмечалось, что в сентябре 2018 года в Ташкенте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Бандар Хаджар подписали соглашение о Стратегическом партнерстве на 2018−2021 годы на общую сумму 1,3 миллиарда долларов.

«Президент ИБР выразил признательность руководству Узбекистана за решение о присоединении страны к Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) и Международной исламской торгово-финансовой корпорации (ITFC), что откроет дополнительные возможности для эффективной реализации Стратегии партнерства с Узбекистаном на 2018−2021 годы», говорится в сообщении.

Бандар Хаджар также сообщил, что настоящее время специалистами банка готовятся видеофильмы о жизни и деятельности великих предков узбекского народа, таких как имам аль-Бухари (составителе хадисов) и Абу Али Ибн Сине (известном в мире как Авиценна).

«По мнению главы ИБР, совместные усилия в данном направлении и организация премьерных показов указанных видеофильмов на престижных международных телеканалах будут способствовать продвижению истинных исламских ценностей и пропаганде вклада исламских учёных в мировую науку», сообщает МИД.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан является членом ИБР с 2003 года. Кредитные средства ИБР были направлены на оснащение медицинским оборудованием Республиканского центра экстренной медицинской помощи и его региональных филиалов, модернизацию и оснащение предприятия по производству асфальтобетона для развития автомобильных дорог столицы, строительство линии электропередачи 500 кВт от Сырдарьинской ТЭС до подстанции «Согдиана», оснащение общеобразовательных школ, финансирование частного предпринимательства и другое