Анкара, 23 мая, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции изъяли свыше 127 кг героина во время двух спецопераций в провинции Ван, расположенной на востоке страны, сообщает 23 мая Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Сотрудники полиции, занимающиеся борьбой с незаконным оборотом наркотических веществ, остановили микроавтобус, в котором обнаружили свыше 75 кг героина, расфасованного в 145 упаковок.

В другой спецоперации было изъято свыше 51 кг запрещенного вещества, обнаруженного в припаркованном автомобиле. Во время спецопераций был арестован один гражданин Ирана, подозреваемый в наркоторговле.

Напомним, по данным правоохранительных органов, в Турции за 2018 год было конфисковано свыше 17 тонн героина, по обвинению в незаконном обороте наркотических веществ было задержано более 1 тыс. 500 человек.