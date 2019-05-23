Москва, 23 мая, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Компания Panasonic приостановила сотрудничество с китайской компанией Huawei, и это только начало следующего этапа торговой войны между США и Китаем, которая наблюдается в течение последних нескольких лет. На очереди и другие китайские компании, а также перенос американских заводов из Китая обратно в США, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Но если посмотреть на статистику, то в политике США нет ничего удивительного. Причина такой агрессивной позиции США — в новом международном разделении глобальных рынков, за которые в первую очередь бьются текущие страны-лидеры: США, Китай и Германия. Именно данные страны являются узловыми центрами в формировании глобальных цепочек создания стоимости, образуя своего рода сети по сотрудничеству с остальными странами в области поставки различного рода промежуточных товаров для производства конечной продукции.

«Если смотреть на цифры, то США начинают уступать свои позиции Китаю, и об этом можно судить по следующим фактам. Китай на сегодняшний день является основным партнером для 124 стран, а США — для 56. Соответственно Китай владеет 20% всего глобального рынка, а США — 17%. Одновременно с этим Китай является основным и ведущим кредитором американской экономики, покупая американские облигации, тем самым делая зависимыми США от своих действий на рынке долговых бумаг», — пояснила эксперт.

Тем не менее не стоит обращать большого внимания на действия США по поводу возврата своих компаний на американский рынок. С точки зрения автоматизации и цифровизации всех процессов было бы логичным перенесение своих производственных мощностей обратно в США.

По ее мнению, то же самое ожидается и от других развитых рынков, например европейских. Спрос на дешевую рабочую силу резко упал, и строительство сборочных цехов в третьих странах не является необходимым условием для снижения производственных издержек для компаний.

«В связи с данной особенностью, существует больше опасений по поводу российской экономики, которая совершенно не готова к такого рода изменениям и возврату иностранных компаний в родные пенаты.

С точки зрения технологической революции победят те страны, которые вовремя смогут использовать свои новые технологии и разработки в создании продукции и создании совершенно новых глобальных сетей с привлечением новых методов организации производственного цикла. России стоит задуматься», — высказала свое мнение Новикова.

Подробнее: Уход Google из Китая превратит смартфон в простую «звонилку»

Как сообщало ИА REGNUM, японская компания Panasonic приняла решение остановить все торговые операции с китайской Huawei.

Читайте также: Компания Panasonic приостанавливает сотрудничество с Huawei