Москва, 23 мая, 2019, 12:10 — ИА Регнум. В городской бюджет Москвы поступило 935,8 млрд рублей за первые четыре месяца 2019 года, сообщили журналистам 23 мая в пресс-службе департамента финансов столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

Налоговые доходы из этой суммы составили 822 млрд рублей или 87,8%. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 28,2% или 180,7 млрд рублей. Наибольшую долю имеют поступления налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц (НДФЛ) — 46,7% и 36,2% соответственно.

«Кассовое исполнение расходов по состоянию на 1 мая 2019 года составило 675,1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

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Основное финансирование направлено на реализацию госпрограмм «Социальная поддержка жителей города Москвы» — 143,7 млрд рублей, «Развитие транспортной системы» — 133,8 млрд рублей, «Столичное образование» — 103,2 млрд рублей, а также «Столичное здравоохранение» — 97,4 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва получила более пяти миллиардов рублей от реализации патентов для мигрантов.