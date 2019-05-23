Вашингтон, 23 мая, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Эксперимент по отправке живых организмов в дальний космос, проводимый Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), начнётся в 2020 году. Об этом сообщил 22 мая интернет-портал Space.com.

Цитата из м/ф «Тайна третьей планеты». реж Роман Качанов. 1981. СССР Космос

Исследование будет проводиться в рамках программы Artemis 1 на борту космического зонда BioSentinel, создаваемого конструкторами NASA. Данный аппарат, имеющий массу 14 килограммов, будет выведен на околосолнечную орбиту для проведения ряда экспериментов. В его отсеке будут находиться два типа дрожжевых грибков. Исследователи подчёркивают, что одна из культур более устойчива к воздействию радиации, чем другая.

В ходе эксперимента, который продолжится 9−12 месяцев, исследователи намерены изучить процесс размножения дрожжевых грибков. Научная работа включает в себя наблюдения, проводимые в трех лабораториях, одна из которых будет находиться на Международной космической станции, где будет более низкий уровень радиации, чем в отсеке спутника, и в расположенной в штате Нью-Йорк Национальной лаборатории в Брукхейвене. Там грибковые культуры подвергнут мощному радиационному облучению.

По информации, обнародованной интернет-порталом Space.com, дрожжевые грибки в качестве объекта исследования выбраны не случайно.

По словам специалистов NASA: «Важно то, что процесс восстановления ДНК у дрожжевых грибков во многом похож на такие же процессы в организме человека. Результаты исследований на BioSentinel сыграют очень важную роль при оценке последствий воздействия радиации на организмы».

В целом программа Artemis 1 включает в себя вывод в космос 12 спутников, два из которых, Lunar Flashlight и Lunar IceCube, будут исследовать поверхность Луны с целью обнаружения следов водяного льда. Один из зондов, оснащённый солнечным парусом, отправится к одному из астероидов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Китай намерен вывести в космос группу спутников геопозиционирования BeiDou в составе 6 или 8 зондов.