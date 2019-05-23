Москва, 23 мая, 2019, 11:59 — ИА Регнум. Бан (запрет) со стороны японской компании Panasonic охватывает не всю продукцию китайской компании Huawei, а лишь ту, которая использует не менее 25% компонентов, произведенных в США. При этом, какие именно компоненты попадут под запрет, японская корпорация не уточнила, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

Kārlis Dambrāns Смартфоны Huawei

По его словам, Panasonic — не единственная и не первая японская компания, прекратившая бизнес с Huawei. Телекомы успели первыми. Ранее о прекращении приёма заказов на новый смартфон P30 Pro объявили операторы NTT Docomo, KDDI и YMobile. Обоснование у операторов звучало вполне аполитично — сомнения в том, что пользователи смогут пользоваться этими телефонами. А главный фактор ухудшения потребительского качества смартфонов — это потеря доступа к контенту, звонить-то они хуже не станут.

«Но современный смартфон — это не звонилка, а мультимедийный развлекательный центр и навигатор. А поскольку корпорация Google объявила, что не сможет предоставлять Huawei операционную систему Android, Google Play, YouTube и сервисы Google, наподобие карт. В Китае пользователи и так не имеют к ним доступа (Google запрещён), но вот в Японии популярных альтернатив нет», — отметил эксперт.

Легко проверить — не менее 15 самых популярных источников онлайн-контента во всех странах, кроме Китая и России, — американского происхождения, и даже если принадлежат не Google, то Facebook или Microsoft — значит, этот контент тоже под угрозой.

«Японские телекомы — покупатели продукции Huawei, а Panasonic — поставщик. Кроме того, о прекращении партнёрства с Huawei объявили производители процессоров и микросхем Intel, Qualcomm, Broadcom. К ним присоединилась британская ARM, архитектор процессоров, которые сегодня используются в большинстве смартфонов. Всего у Huawei 32 американских поставщика, причём некоторые из них треть всей выручки получают благодаря китайскому покупателю», — отметил Делицын.

Huawei покупает у американских поставщиков довольно много компонент, включая экраны, карты памяти, сетевые карты. Здесь можно вспомнить, что похожий запрет на деятельность компании ZTE действовал несколько месяцев, после чего Трамп отменил его, мотивируя слишком большими потерями рабочих мест.

«Бан со стороны Google превращает смартфон — главный источник развлечений для каждого из нас в течение всего рабочего или учебного дня — в древнюю звонилку. Запрет со стороны Panasonic причинит куда меньше неприятностей, и в общем, скорее всего, является элементом информационной войны, где японский союзник Трампа пригрозил китайскому производителю с фланга», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, японская компания Panasonic приняла решение остановить все торговые операции с китайской Huawei.

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