Ереван, 23 мая, 2019, 11:35 — ИА Регнум. На пост генсека ОДКБ выдвинута кандидатура представителя Белоруссии Станислава Зася, который в случае утверждения вступит в должность с 1 января 2020 года. Таким образом, разрешится вопрос генсека ОДКБ, который был открыт после бархатной революции в Армении, когда против назначенного на этот пост по квоте Армении Юрия Хачатурова было возбуждено уголовное дело в связи с событиями 1 марта, и Армения отозвала своего представителя.

primeminister.am Лидеры государств-членов ОДКБ

После этого пост генсека ОДКБ остался вакантным, и возник уже известный всем процесс, который был противостоянием между Арменией и практически всеми другими членами ОДКБ или, как минимум, тремя ведущими членами — Белоруссией, Россией и Казахстаном.

Конечно, у этого противостояния были и другие векторы: Белоруссия — Россия, Белоруссия, Казахстан против России. Однако поставленная проблема была более ясной: сохраняет ли Армения квоту на назначение генерального секретаря ОДКБ, и назначается новый представитель из Армении, или же квота переходит к Белоруссии. Белоруссия и Казахстан, очевидно, шли именно навстречу второму варианту, Армения же утверждала, что должна сохранить квоту.

Вместе с тем, Никол Пашинян несколько раз заявлял, что для Армении глубинная проблема вовсе не квота генсека ОДКБ, а то, какая система взаимоотношений будет действовать в военно-политическом блоке, который в неформальном смысле абсолютно не является таковым, во всяком случае, в плане позиций членов ОДКБ по отношению к Армении. Более того, именно за это время Белоруссия продала Азербайджану ракеты дальнего радиуса действия — «Полонез».

Таким образом, вопрос генсека ОДКБ, кажется, разрешается, однако остается вопрос, разрешается ли вопрос военно-политической порядочности ОДКБ.

Как пишет армянских портал 1in. am, в Армении много обсуждается — была ли это победа для Армении или поражение? С одной стороны, это была победа, поскольку Ереван не позволил, чтобы Астана и Минск раньше времени назначили Зася, с другой стороны, не был назначен также новый представитель Армении, и фактически выиграла Москва, поскольку полномочия на исполнение обязанностей возложены на заместителя генерального секретаря Семерикова.

С другой стороны, какая была принципиальная разница для Армении, когда Хачатуров был на этой должности, задаётся вопросом автор заметки.

«Нет никакой разницы по сравнению со временем, когда генсеком был Бордюжа. Потому что проблема, несомненно, более глубинная, и политика ОДКБ является итогом политики государств-членов, а не функциональной работы генерального секретаря ОДКБ.

В соответствии с этим, одержала ли победу Армения или нет, может проявляться только в виде политического поведения ОДКБ, в тех случаях, когда союзнический военно-политический блок должен оказать свое политическое содействие в важных для Армении вопросах безопасности», — пишет издание.

По мнению автора, а этой точки зрения у Армении пока нет ни победы, ни поражений. Это длительный процесс, который Армения озвучила после бархатной революции, в котором, однако, пока очевидно лишь сопротивление других членов ОДКБ в вопросе поведения не Генерального секретаря, а политического курса.

«Для Армении очень важно сохранить позиции. В то же время, проблема ОДКБ в этом смысле приобретает ключевой смысл в контексте внутриполитических развитий в Армении в последние дни, более широкую анатомию которых представил премьер-министр Пашинян в своем выступлении, намекая также на риски «заговорщической войны» или, как минимум, стремления к тому, что, по его мнению, могут иметь определенные группы прежней власти», — заключает издание.