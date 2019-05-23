Киев, 23 мая, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Бывший советник беглого президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов побывал на допросе в генеральной прокуратуре (ГПУ) Украины, и рассказал следователям о том, как руководство ГПУ якобы скрывало массовые убийства на майдане в 2014 году. Об этом он заявил 22 мая на своём telegram-канале.

Mstyslav Chernov Cамообороновцы выносят товарища по Институтской улице. Киев. Майдан 2014

«Теперь у следователей будет чуть больше работы, — они должны следственным путём проверить указанную информацию, допросить своих собственных руководителей и внести это всё в реестр досудебных расследований», — отметил Портнов.

Он также добавил, что пробыл в ГПУ около 3,5 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Портнов заявил, что направит в правоохранительные органы Украины обращение, касательно кражи и отмывания экс-президентом Украины Петром Порошенко $300 млн.

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