Южно-Сахалинск, 23 мая, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Росстандарт в ходе проверки качества автомобильного топлива в Сахалинской области уличил местные АЗС в торговле некачественными бензином и дизтопливом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Павел Редин ИА Красная Весна АЗС

Читайте также: На Сахалине бензин и солярка подорожали сразу на 10 рублей

Исследование дизельного топлива на одной из АЗС города Корсакова выявило превышение в нём содержания серы — 262 мг/кг при норме 10 мг /кг. В АИ-92-К5, обнаружено также превышение содержания серы — в 5,8 раза.

Несоответствие топлива установленным нормам выявлено и на двух АЗС Южно-Сахалинска. Во всех образцах превышение содержания серы не выдерживало никакой критики.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела. Закон предусматривает штраф в 1% от выручки за проданное на этих АЗС топливо, но не менее 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине весь 2018 год топливо либо дорожало, либо заканчивалось, и автомобилисты порой неделями не могли заправить свои авто. В октябре 2018 года жители островного региона были возмущены тем, что бензин и солярка подорожали сразу на 10 рублей.