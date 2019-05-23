Грозный, 23 мая, 2019, 11:28 — ИА Регнум. В 2019 году будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ около 30 тысяч школьников Чечни. На ЕГЭ зарегистрировано 7135 выпускников. В ОГЭ (основном государственном экзамене) примут участие 22 506 школьников, сообщили ИА REGNUM 23 мая в пресс-службе главы и правительства региона.

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Для проведения ЕГЭ в Чечне подготовлены 33 пункта сдачи экзамена. Все аудитории оснащены видеонаблюдением. Для обеспечения прозрачности и объективности экзаменов за их проведением будут следить около 180 наблюдателей: 116 из вузов Чечни, 40 студентов из Ростовского государственного экономического университета, 11 региональных и федеральных общественных наблюдателей.

Особые условия созданы в Чечне для детей с ограниченными возможностями здоровья. Таких выпускников в регионе 216. Кроме того, организовано три пункта сдачи ЕГЭ на дому для таких школьников.

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Напомним, в 2018 году в Чечне сдавали ЕГЭ и ОГЭ 22 502 участника. Из них для сдачи ЕГЭ зарегистрировались 6733 выпускника.

Как сообщало ИА REGNUM, Единый государственный экзамен пройдет в российских школах с 27 мая по 1 июля. В 2019 году его будут сдавать, по данным Рособрнадзора, более 779 тыс. выпускников. Это на 50 тыс. человек больше, чем в 2018 году.

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