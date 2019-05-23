Горно-Алтайск, 23 мая, 2019, 11:35 — ИА Регнум. В Катунском биосферном заповеднике подведены итоги совместной экспедиции сотрудников заповедника и Алтайского государственного университета (АлтГУ), в ходе которой были обнаружены предметы XIX — начала ХХ веков. Подробности сообщает сайт заповедника.

Katunskiy.ru Место старинной деревни в Республике Алтай

Исследовав низовья реки Зайчиха, где в начале прошлого века находилась деревня, учёные нашли обломки медных предметов (возможно, части крестиков), медные монеты 1903−1913 годов, патроны, пули, картечь, кованые гвозди и другие предметы, которые использовались в хозяйственной деятельности.

Katunskiy.ru В Катунском заповеднике на месте старинной деревни обнаружены предметы XIX- начала ХХ вв

По словам декана географического факультета АлтГУ и руководителя экспедиции Александра Дунца, в самой деревне, которая изначально возникла как центр охотничьего промысла, находилось порядка 10−15 домов.

«Появление первых постоянных жителей здесь относится к 1900 — 1910 гг. В деревне был небольшой маральник, развивалось коневодство, разведение КРС, имелась ветеринарная станция. Жители Зайчихи занимались земледелием, на реке Зайчиха, выше села, работала мельница», — пояснил учёный.

Также в ходе экспедиции были найдены части керамической посуды (толстостенная керамика предположительно ХIX века). Интересной находкой стала и ритуальная чашечка для подношений, используемая в буддизме (бронза, XIX век). Все эти предметы пополнят коллекцию этно-экологического музея Катунского заповедника.

Напомним, Катунский заповедник образован 25 июля 1991 года. Он расположен на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай в самой высокогорной части Алтая — на Катунском хребте. Площадь заповедника составляет 151 тыс. га. К его территории прилегает гора Белуха (4 506 м) — самая высокая точка Сибири, объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.