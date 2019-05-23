Пекин, 23 мая, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Женская команда альпинистов из Китая успешно покорила самую высокую точку мира — гору Эверест, сообщает 23 мая газета China Daily.

Николай Рерих. Эверест. Джомолунгма

Три китаянки — Ма Лияму из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, бывшая школьная учительница Ада Цан Иньхун из Гонконга и дизайнер из провинции Хэнань центральной части Китая Сунь Нин.

Ма Лияму стала первой синьцзянкой, которая покорила гору Эверест, в мае 2016 года. В 2015 году получила серьезное ранение во время схода лавины в Непале, когда она готовилась к подъему на Эверест.

Ада Цан Иньхун стала первой жительницей Гонконга, которая покорила самую высокую точку мира, в мае 2017 года. Сунь Нин же покорила Эверест впервые в этом году, поднявшись на высоту 8163 метра в сентябре 2018 года.

Женщины вместе начали свое восхождение на Эверест 8 апреля 2019 года, в течение 40 дней адаптируясь к большим высотам и получая интенсивные тренировки.

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