Берлин, 23 мая, 2019, 11:25 — ИА Регнум. ЕС не намерен отказываться от «Северного потока», и даже если санкции со стороны США и будут введены, европейские компании смогут их обойти, возможно, применив тот же метод, как в случае с поставками нефти из Ирана, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 23 мая, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя заявления министерства экономики Германии.

Nord Stream 2 / Aксель Шмидт Строительство газопровода «Северный поток — 2»

Как сообщалось ранее, в германском ведомстве сообщили, что «приняли к сведению» заявления американских политиков о возможности введения США «жестких санкций» в отношении участников проекта «Северный поток — 2» и не намерены эти заявления комментировать. Также в министерстве заявили о принципиальном неприятии экстратерриториальных санкций.

«Американские санкции могли бы вводиться в трех случаях: если контракты заключаются на территории США, либо с участием американских компаний, либо если платежи осуществляются в долларах. В этом проекте на территории ЕС участвуют российские и европейские компании, и они вполне могут не использовать доллары.

Ответ министерства экономики Германии свидетельствует о том, что в ЕС не намерены отказываться от проекта. Если санкции и будут введены, то европейские компании смогут их обойти. Возможно, так же, как в случае с поставками нефти из Ирана, для осуществления которых были учреждены специальные компании.

Что касается американских методов экономической политики, то они ни у кого не вызывают удивления, потому что ни у кого нет никаких иллюзий. Мы живем в эпоху острой конкуренции, которая может вестись в том числе методом введения специальных торговых режимов.

Но ЕС заинтересован в низкой цене на энергоресурсы, заинтересован в конкуренции на этом рынке, и поэтому он никому не отдает приоритета, ни России, ни США, и таким образом дает возможность рынку отрегулировать все самостоятельно», — отметил Дмитрий Кумановский.