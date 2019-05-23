Киев, 23 мая, 2019, 11:25 — ИА Регнум. На сайте президента Украины 22 мая зарегистрирована петиция об отставке действующего президента Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

На данный момент петиция собрала более 10,9 тыс. голосов. Для рассмотрения президентом Украины она должна набрать 25 тыс. голосов.

Автором петиции высутпил некий Максим Безрук. Он утверждает, якобы Зеленский на самом деле не имеет 73% поддержки избирателей, а его первые заявления разочаровывают жителей Украины.

«Создаётся недопустимая ситуация, когда «слуга народа» не имеет перед своим народом моральных обязательств, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности президента Украины», — сказано в тексте обращения.

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность 20 мая. За это время он успел принять поздравления и назначить нескольких чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, решение Зеленского о назначении главой аппарата президента Украины человека, ранее сотрудничавшего с олигархом Игорем Коломойским, «вызвало вопросы» в США.

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