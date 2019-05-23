Калуга, 23 мая, 2019, 11:23 — ИА Регнум. В Калужской области в 2018 году было выявлено 267 новых случаев ВИЧ-инфекции. Уровень заболеваемости составил 26,3 на 100 тысяч населения, что на 11% ниже, чем в предыдущем периоде, и в 2,5 раза ниже, чем в среднем в Российской Федерации (69,0). Однако за четыре месяца 2019 года заболеваемость выросла, сообщает 23 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Калужского областного центра инфекционных заболеваний и СПИД

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

По данным медиков, два муниципальных образования имеют высокий уровень инфицирования ВИЧ (0,5% населения и более). Это город Обнинск и Жуковский район. Также высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией отмечается в Думиничском, Боровском, Ульяновском и Малоярославецком районах. Новые «территории риска» формируются в Спас-Деменском, Износковском, Жиздринском и Барятинском районах.

По прогнозам специалистов, заболеваемость ВИЧ будет расти за счет расширения охвата обследований жителей области, а смертность от ВИЧ — снижаться по причине своевременного выявления заболевания на ранних стадиях. При этом особо значимую роль играет уровень информированности населения о данном заболевании. В настоящее время в Калужской области он достигает 88%. Впрочем, врачи региона считают, что важно не только проинформировать, но и выявить инфицированных на ранних стадиях. Для этого граждане должны своевременно сдавать анализы. Целевой показатель охвата населения области освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию в 2019 году должен достигнуть 25%. Запланировано обследовать 252 тысячи человек.

Актуальный критерий оценки реализации Государственной стратегии — приверженность ВИЧ-инфицированных пациентов лечению. В 2018 году в Калужской области прошли диспансеризацию 1818 ВИЧ-инфицированных. 54,8% из них получали антиретровирусную терапию. Однако существуют проблемы в привлечении к диспансеризации и лечению социально неадаптированных инфицированных лиц, ВИЧ-диссидентов, а также лиц, временно проживающих в других регионах России, найти которых не представляется возможным. В прошлом году зарегистрирован один ВИЧ-инфицированный ребенок. Заражение произошло по причине отсутствия приверженности матери к диспансеризации и лечению, сокрытия своего ВИЧ-статуса.

Напомним, на 1 января 2019 года в РФ было зарегистрировано 1 млн 326 тыс. 239 случаев ВИЧ-инфекции, из которых 24% закончились летальным исходом. За четыре месяца 2019 года на ВИЧ-инфекцию обследовано свыше 75,5 тысячи граждан. Заражение произошло у 60% граждан при половых контактах, 39% — при употреблении наркотиков. Наибольший уровень пораженности наблюдается в возрастной группе от 30 до 44 лет.