Симферополь, 23 мая, 2019, 11:20 — ИА Регнум. Очередные призывы НАТО к России покинуть Крым ни на что не влияют, заявил 23 мая депутат регионального Госсовета Владислав Ганжара.

Аполлинарий Васнецов. Чаша моря. 1924-1925

«Подобные структуры пять лет говорят об одном и том же, но это, безусловно, ни на что не влияет», — заявил в беседе с RT Ганжара.

По его словам, НАТО до сих пор не смирилось с тем, что планы альянса о том, какие группы вооруженных сил будут размещены в Крыму, так и не сбылись.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Североатлантический альянс не признает российский Крым, призвав Москву вывести из региона войска.

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