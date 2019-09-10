Москва, 23 мая, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Если закрыть в РФ рынок микрофинансовых организаций (МФО), то граждане будут занимать средства у нелегальных игроков рынка, поэтому отказываться от микрокредитов нельзя. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания трех профильных комитетов Госдумы в преддверии представления отчёта регулятора перед нижней палатой парламента за 2018 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Обсуждалось, что надо запретить микрофинансирование. На наш взгляд, запрещать это ни в коем случае нельзя, потому что люди тогда попадут в руки нелегальных, черных кредиторов», — заявила Набиуллина.

Однако, по данным регулятора, доля микрокредитов на рынке всего кредитования граждан сегодня составляет только 2%. По словам Набиуллиной, ЦБ намерен усиливать работу в этом направлении, в частности, продолжать чистку рынка МФО от недобросовестных участников. В том числе с привлечением правоохранительных органов.

«Просим вашей (депутатской) поддержки, в том числе по блокировке сайтов, которые рекламируют деятельность таких нелегальных кредиторов», — отметила Набиуллина.