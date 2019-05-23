Лос-Анджелес, США, 23 мая, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Звезда сериала «Зачарованные» 1998 года Алисса Милано прокомментировала окончание первого сезона римейка в своем интервью журналу US Weekly. Новый взгляд на историю о современных ведьмах кажется актрисе «неуважительным».

Алисса Милано

Алиссу Милано спросили, планирует оригинальный актерский состав шоу (в котором состояли она, Холли Мэри Комбс и Роуз Макгоуэн) присоединяться к новому сериалу:

«Я думаю, что этот корабль отплыл. Я считаю, что создатели разрушили эту возможность из-за того, какой именно получилась перезагрузка. Например, из-за того, что мы не были включены в нее с самого начала. Знаете, это было действительно неуважительно».

«Зачарованные» 2018 года — римейк телеканала The CW о трех сестрах-ведьмах, которые борются со злом под покровительством своего ангела-хранителя. Команда разработчиков проекта частично повторяет оригинальный состав специалистов. Например, сценаристом выступает Констанс Бёрдж, как и для оригинального сюжета «Зачарованных» конце 90-х.

Новый сериал содержит значительные изменения каноничной истории: одна из сестер представляет ЛГБТ-сообщество и фем-движение, другая является ученым и полу-демоном, третья не умеет видеть будущее, но способна читать мысли. Основной конфликт сериала заключен в противостоянии сущности демонических и ведьминских сил, система магии также незначительно изменена и имеет латиноамериканские корни, а не бретонские.

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