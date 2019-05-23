Вашингтон, 23 мая, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время своего визита в Японию вместе с премьер-министром этой страны Синдзо Абэ посетит турнир по сумо, соответствующую информацию подтвердил представитель Белого дома на брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«У президента (США) будет возможность увидеть некоторые из схваток вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ», — цитирует ТАСС представителя администрации Трампа.

Кроме того, американский лидер встретится с императором Японии Нарухито, который вступил на престол в начале мая. Визит Трампа в Японии пройдет с 25 по 28 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились, что их страны в тесном сотрудничестве будут добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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