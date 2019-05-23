Якутск, 23 мая, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Вопреки опасениям общественности экс-депутат Госсобрания Якутии Николай Румянцев, совершивший наезд на автомобиле на троих человек, получил реальный срок. Суд определил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии-поселении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

Сам Николай Румянцев свою вину не признал, но суд счёл его виновным по всем пунктам, пишет Иа SakhaLife. Депутат пытался оспорить то, что был за рулём в нетрезвом виде, превысил скорость и совершил наезд на пешеходов на обочине.

Читайте также: Задавивший троих человек депутат Якутии вспомнил, что выпил после ДТП

Вынося приговор, суд не учёл явку депутата с повинной и то, что он оказал помощь сбитым людям, а также не принял во внимание доводы адвокатов и добровольную материальную компенсацию пострадавшим и семье погибшего. Не повлияли на решение инстанции также награды и положительные характеристики Николая Румянцева. Депутат намерен обжаловать вердикт в Верховном суде Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября 2017 года депутат Госсобрания Якутии от «Справедливой России» Николай Румянцев, находясь за рулём, сбил троих человек в пригороде Якутска. У погибшего в ДТП мужчины осталось трое несовершеннолетних детей. Ещё двое якутян, которых задавил депутат, были госпитализированы с различными травмами. Сам Румянцев считает, что причиной аварии стало не то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (что подтверждено результатами медосвидетельствования), а темнота на дороге и дождь.

Читайте также: «Бел и пушист»: Пьяный депутат Якутии задавил людей из-за дождя и темноты?