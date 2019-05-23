Анкара, 23 мая, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Турецкой Республики осудило заявления ряда греческих радикальных группировок и политиков, прозвучавшие по поводу празднования в Турции 19 мая годовщины в национально-освободительной войны 1919 года. В них, отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства, были выдвинуты необоснованные претензии и искажены исторические факты относительно борьбы Турции за свою независимость.

Греческая пехота в Эрмосе во время греко-турецкой войны (1919-1922)

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в заявлении МИД Турции говорится: «Попытки некоторых радикальных греческих группировок своими необоснованными претензиями, нацеленными на нашу историю, действиями, направленными на разжигание ненависти к Турции, бросить тень на этот знаменательный день, а также заявления ряда политиков в Греции, искажающие факты историю в угоду политике, неприемлемы». В МИДе подчеркнули, что 19 мая знаменует начало национальной-освободительной борьбы турецкого народа, которая завершилось созданием Турецкой Республики. МИД Турции заявил: «Этот день отмечали с гордостью». В заявлении, в частности, сказано: «Напоминаем авторам этих необоснованных утверждений о том, что Греция несёт ответственность совершенные ее армией зверства». В МИД добавили, что во время вторжения в Малую Азию греческая армия нарушала правила ведения войны. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнул, что зверства греческой армии, направленные против турецкого населения во время оккупации, достигли невероятных масштабов, а преступления ее военных выявила созданная союзниками Греции комиссия.