Москва, 23 мая, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Госдума будет делать все возможное для увеличения квоты для студентов — будущих преподавателей русского языка из Вьетнама. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фука.

Ян Стен. Школьный учитель (фрагмент). 1663

«Мы знаем, что есть запрос на увеличение количества подготовки студентов из Вьетнама в России, будущих преподавателей русского языка. Этот вопрос мы поставили перед правительством. Со своей стороны будем делать все возможное для того, чтобы квота была увеличена», — заявил Володин.

Важно, чтобы русский язык был доступен для изучения как можно большему количеству граждан Вьетнама, подчеркнул спикер Госдумы.