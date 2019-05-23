Рюссельсхайм, Германия, 23 мая, 2019, 10:49 — ИА Регнум. В сети появились изображения малолитражного хэтчбека Opel Corsa следующего поколения без камуфляжа. Они размещены на британском портале Autoсar.

Autocar Opel Corsa

Ранее фотошпионы засняли новый камуфлированный Opel Corsa следующего поколения во время тестов в Италии. Тогда его прикрывал белый камуфляж в чёрную крапинку. Теперь появились фото авто без защитной плёнки.

Новинка получила короткие свесы, при этом колесная база увеличилась на 28 мм. Также авто стало шире на 48 мм. При этом вес нового Opel Corsa уменьшился на 108 кг. Теперь автомобиль весит 980 кг. Такое значительное «похудение» стало возможно благодаря использованию новой платформы.

Кроме того, в салоне авто стало просторнее, а багажник стал больше, чем раньше. Он имеет объем 285 литров.

Под капотом новинки будет установлен бензиновый агрегат с турбонаддувом на 1,2 литра с мощностью от 75 до 128 л .с., либо 1,5-литровый дизельный мотор с отдачей 99 л. с.

Вскоре будут доступны Opel Corsa с полностью электрической установкой.

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