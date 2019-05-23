Новосибирск, 23 мая, 2019, 10:41 — ИА Регнум. В Новосибирске суд запретил индивидуальному предпринимателю использовать квартиру в качестве хостела. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области, была проведена проверка исполнения жилищных прав граждан, проживающих в доме по ул. Блюхера, 43, и законности размещения в одной из квартир хостела «Радужный» (вместимость 18 мест).

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«Выявлены многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности. Кроме того, отдельный вход в хостел отсутствует. Прокуратура по итогам проверки пришла к выводу о нарушениях жилищных прав жильцов многоквартирного дома», — отметили в ведомстве.

Предпринимателю было внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства и законодательства о пожарной безопасности. В отношении него возбуждено административное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности» (ч.1 ст.20.4 КоАП РФ). По иску прокурора суд признал действия ИП по использованию квартиры в качестве хостела незаконными и запретил использовать квартиру в качестве хостела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, закон о запрете оказывать гостиничные услуги в многоквартирных домах.

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