Москва, 23 мая, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Российская экономика уже прошла пик инфляции в марте 2019 года. Тогда показатель достиг 5,3%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе совместного заседания трех профильных комитетов Госдумы в преддверии презентации отчёта регулятора перед нижней палатой парламента за 2018 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Пик инфляции был пройден в марте, на наш взгляд, 2019 года, пик инфляции составил 5,3% — ниже, чем мы ожидали», — заявила Набиуллина.

Сегодня, по её словам, темпы роста инфляции в месяц уже снизились до целей, которые ранее поставил перед собой Центробанк.

«Сейчас инфляция где-то на уровне 5,1%. Мы будем уточнять скоро прогноз до конца этого года, но мы считаем, что инфляция вернется в годовом выражении к 4% в начале 2020 года», — отметила Набиуллина.

Центробанк ранее уже отмечал, что и дальше будет заниматься таргетированием инфляции, чтобы удержать показатель в рамках 4%. Однако из-за роста ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% инфляция ускорилась. Но, по словам Набиуллиной, показатель все равно остался в рамках, ожидаемых регулятором.

Глава Центробанка представит отчёт о работе в 2018 году на пленарном заседании Госдумы 30 мая.