Калуга, 23 мая, 2019, 10:40 — ИА Регнум. В Калуге осуждён за убийство 36-летний местный житель. Как сообщил 23 мая корреспонденту ИА REGNUM следователь СУ СК России по Калужской области Александр Исаев, ранее мужчина уже имел проблемы с законом. Он был судим за совершение убийства в Перемышльском районе и применение насилия в отношении сотрудника полиции. В местах лишения свободы он отбывал наказание более десяти лет.

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Суд установил, что в конце октября 2018 года подсудимый находился у своего 59-летнего товарища, который разрешил ему временно проживать в своей квартире в калужском микрорайоне Терепец взамен на помощь по хозяйству. Компания мужчин отдыхала, распивая спиртное. В ходе конфликта, причину которого никто из фигурантов и свидетелей назвать не смог, подсудимый избил хозяина квартиры, причинив тупую травму головы и грудной клетки. Потерпевший был доставлен в больницу, где спустя несколько дней скончался.

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Приговором суда преступнику назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Калужский областной суд признал гражданина Узбекистана виновным в жестоком убийстве. Жертвой злоумышленника стал сосед по комнате в общежитии. Подозреваемый частично признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.